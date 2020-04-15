Крайне важно чувство взаимной ответственности: Арсен Джулфалакян

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр греко-римский борец Арсен Джулфалакян призывает сознательно относиться к сложившейся ситуации.

В беседе с «Арменпресс» чемпион мира и Европы отметил, что он по возможности пытается организовать свой день, то же самое советует и всем.

“Имея заранее разработанную программу дня, можно даже воспользоваться этой ситуацией. Начинаю свой день со стакана воды (исходя из ситуации с эпидемией с лимоном), чуть позже завтракаю, после 1 - 1,5 читаю. Исходя из ограничений, тренируюсь под открытым небом - бег, велосипед. Вечером снова чтение и просмотр фильмов, интересных передач. Поскольку НС работает, естественно, часть моего дня проходит и там”, - подчеркнул он. Депутат НС отметил, что в этот период, когда мы пассивнее, чем обычно и не тратим много энергии, необходимо пищу принимать в четко зафиксированные часы и в определенном количестве. “Мы должны попытаться не есть чаще 3 раз в день, избегать калорийных продуктов, особенно в поздние часы”, - сказал спортсмен.

Джулфалакян призывает осознать серьезность момента и предпринимать все необходимые шаги, которые предлагаются или требуются комендантом.

“Только ценой совместных усилий мы сможем смягчить влияние этой эпидемии. Крайне важно чувство взаимной ответственности. Будьте здоровы, заботьтесь о своих семьях и оставайтесь дома. Все будет хорошо”, - заключил он.

Варвара Айрапетян