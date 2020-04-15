Число подтвержденных в Армении случаев достигло 1 111, выздоровели  еще 32 человека

В Армении зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

По положению на 11:00 15 апреля в Армении зарегистрировано 1 111 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 17 летальных случаев (случаи увеличились на один). 9 095 тестов дали отрицательный результат. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 32 и общее число вылечившихся достигло 297. На данный момент фактическое лечение получают 797 пациентов.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян