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В Арцахе на наличие коронавируса протестированы еще 16 граждан

В Арцахе на наличие коронавируса протестированы еще 16 граждан

В Республике Арцах на наличие коронавируса протестированы еще 16 граждан. Число протестированных достигло 75.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“На наличие коронавируса протестированы еще 16 граждан, часть из которых из контактных групп с зараженными, а другие протестированы на 13-й день карантина. В число этих 16 граждан входят и заразившиеся коронавирусом”, - сообщают в министерстве.

По состоянию на 15 апреля в Арцахе зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом, 17 изолированных, протестировано 75 человек.

12 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится до 12 мая.

Лилит Демурян


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БелТА


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