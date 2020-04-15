В аппарате омбудсмена создана рабочая группа по вопросам насилия в семье

Защитник прав человека в своем заявлении обратился к случаям насилия в семьях в эти дни, отметив, что в аппарате создана рабочая группа, занимающаяся этими вопросами.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, в заявлении говорится:

“Ограничения на передвижения при чрезвычайном положении в основе борьбы с эпидемией нового коронавируса COVID-19, но они повышают риск насилия в семье, особенно в отношении женщин, детей и пожилых людей.

В эти дни подобные явления характерны для разных стран, что обусловлено особыми указаниями по профилактике этой инфекции во всем мире (изоляция, невыход на работу и как побочный эффект - вопросы социального характера и т. д.).

С момента объявления чрезвычайного положения в Армении омбудсмену было адресовано 13 устных и письменных жалоб, касающихся применения насилия в отношении женщин, детей и одного пожилого мужчины.

Для сравнения отмечу, что за тот же период прошлого года было зарегистрировано 5 подобных сообщений. Кроме того, нужно учитывать, что эти случаи носят латентный или скрытый характер.

Эти вопросы в нашем аппарате являются предметом отдельного обсуждения, начиная с первых же дней введения чрезвычайного положения. Однако в эти дни профилактика такого вида насилия требует более точных профессиональных подходов, что позволит обеспечить правильную организацию профилактических работ и полное представление о проблемах и их решениях.

Важным фактом является и то, что чрезвычайное положение продлено, а это делает вопрос более актуальным и требует более организованной работы.

Поэтому в аппарате омбудсмена создана рабочая группа, состоящая из соответствующих специалистов.

Рабочей группе поручено обращать особое внимание на вопросы, касающиеся насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей. При этом проводится обсуждение и письменных и устных жалоб и общий мониторинг (публикации, работа государственных органов и т. д.).

Мы поддерживаем непосредственную связь с нашими коллегами из правоохранительных органов и общественных организаций. Будет проводиться более активный обмен информацией и также совместные обсуждения”.