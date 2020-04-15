Руководители всех общин и их заместители должны представить декларации

Национальное Собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный фракцией “Просвещенная Армения” пакет законопроектов, которым предлагается, чтобы и руководители общин с населением до 15 тысяч человек и их заместители также представляли декларации.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений в Закон “Об общественной службе” и О внесении изменений в Закон “О предотвращении коррупции” был принят 113 голосами “за”.

Действующими законами не предусматривались требования относительно руководителей общин, имеющих население менее 15 тысяч человек и их заместителей. Этот пакет устанавливает эти требования. Согласно проекту, с 1 мая руководители всех общин и их заместители становятся субъектами декларирования. Они также в период с 1 июля по 1 октября должны представить декларацию, которая будет рассматриваться как декларация о вступлении в должность. Далее ежегодно будут представлять годовую декларацию.

Анна Григорян