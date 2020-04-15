Публичные призывы к насилию и пропаганда насилия будут криминализированы

Национальное Собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается криминализиция публичных призывов и пропаганды насилия.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении дополнения в Уголовный кодекс Армении и о внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Армении был принят 97 голосов “за”, 14 – “против”.

Проектом предлагается установить уголовную ответственность за публичные призывы к применению насилия, обусловленного полом, расой, цветом кожи лица или группой лиц, этническим или социальным происхождением, генетическими признаками, языком, религией, мировоззрением, политическими или иными взглядами, принадлежностью к национальному меньшинству, имущественным положением, родом, инвалидностью, возрастом или иными обстоятельствами личного или социального характера, за публичное оправдание или пропаганду такого насилия, если отсутствуют признаки ряда статей Уголовного кодекса.

Под призывами следует понимать влияние на сознание и волю людей, направленное на применение насилия в отношении личности или группы лиц, оправдание случаев применения насилия в отношении личности или группы лиц, а также принятие и защиту самой идеи или оправдание и защиту лиц, совершивших такое насилие. Пропаганда - распространение идей, направленных на применение насилия в отношении личности или группы лиц. Пропагандой не может рассматриваться распространение идей, направленных на применение насилия, лишь перед одним человеком.

Каждое из обсуждаемых деяний может иметь разные проявления, однако для наличия предлагаемого проектом состава преступления они обязательно должны быть публичными. Орган, осуществляющий производство, при осуществлении производства по подобным делам должен обращаться к ряду критериев. Это степень влияния личности на общество, наличие реальной опасности, положение человека, провоцирующего насилие в обществе и т. д.

В обосновании проекта также было отмечено, что выражения, сходные с призывами к насилию в сферах науки, искусства, культуры, а также распространение соответствующих культурных материалов, содержащих такие выражения, не могут считаться оправданием для насилия.

Анна Григорян