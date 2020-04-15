Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Национальное собрание Республики Армения продолжает работу четырехдневного заседания, начавшегося 14 апреля.
Как передает «Арменпресс», на голосование вынесены законодательные инициативы, обсужденные в предыдущий день, в том числе законопроект “О криминализации публичного призыва к насилию и пропаганды”.
Затем депутаты во втором чтении обсудят проект закона О внесении дополнений в Закон “Об энергетике”, пакет законопроектов О внесении изменений в Закон “О государственных пенсиях” и ряд других законодательных инициатив.
Парламент в первом чтении рассмотрит также проекты законов О внесении дополнений в Налоговый кодекс, О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и несколько других законопроектов.
В повестке дня также и вопрос избрания председателя Центрального банка.
Анна Григорян
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