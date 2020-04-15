Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Национальное собрание Республики Армения продолжает работу четырехдневного заседания, начавшегося 14 апреля.

Как передает «Арменпресс», на голосование вынесены законодательные инициативы, обсужденные в предыдущий день, в том числе законопроект “О криминализации публичного призыва к насилию и пропаганды”.

Затем депутаты во втором чтении обсудят проект закона О внесении дополнений в Закон “Об энергетике”, пакет законопроектов О внесении изменений в Закон “О государственных пенсиях”  и ряд других законодательных инициатив.

Парламент в первом чтении рассмотрит также проекты законов О внесении дополнений в Налоговый кодекс, О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и несколько других законопроектов.

В повестке дня также и вопрос избрания председателя Центрального банка.

Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации