Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Национальное собрание Республики Армения продолжает работу четырехдневного заседания, начавшегося 14 апреля.

Как передает «Арменпресс», на голосование вынесены законодательные инициативы, обсужденные в предыдущий день, в том числе законопроект “О криминализации публичного призыва к насилию и пропаганды”.

Затем депутаты во втором чтении обсудят проект закона О внесении дополнений в Закон “Об энергетике”, пакет законопроектов О внесении изменений в Закон “О государственных пенсиях” и ряд других законодательных инициатив.

Парламент в первом чтении рассмотрит также проекты законов О внесении дополнений в Налоговый кодекс, О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и несколько других законопроектов.

В повестке дня также и вопрос избрания председателя Центрального банка.

Анна Григорян