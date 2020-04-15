COVID-19: Число заразившихся в мире превысило 2 млн человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 126 000. Число выздоровевших более 484 597 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 614 246 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 26 064 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 174 060. Число смертности в Испании составляет 18 255 человек.

В Италии число инфицированных - 162 488 человек, число летальных исходов - 21 067. Во Франции - 143 303 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 15 729. В Германии - 132 210 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 3 495. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 93 873 инфицированных, число летальных исходов - 12 107. В Китае - 82 295, 46 новых случая, скончались 3 342 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 74 877 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 683 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 65 111, в Бельгии - 31 119, в Нидерландах - 27 419, в Швейцарии - 25 936.

В Грузии зарегистрировано 300 случаев заражения коронавирусом, в России - 21 102, число летальных исходов - 170.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 4 933 человек, здесь зарегистрировано 28 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 3 428 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 178 человек. Число инфицированных - 2 350. Число инфицированных в Ираке - 1 400, смертность - 78. В Кувейте зарегистрированы 3 летальных случая, 1 355 случаев заражения

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.