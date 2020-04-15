Папикян участвовал в обсуждении вопроса ценообразования на услуги по транспортировке газа в  ЕАЭС

В формате видеоконференции состоялось дистанционное заседание рабочей группы Коллегии Евразийской экономической комиссии по ценообразованию услуг по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, в котором приняли участие руководители заинтересованных ведомств государств-членов ЕАЭС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Представляя позицию правительства Армении по данному вопросу, министр ТУИ Сурен Папикян отметил, что армянская сторона предлагает при разработке политики формирования тарифов в намеченных регулировках руководствоваться принципами прозрачности и обеспечения равных условий.

По словам министра Папикяна, урегулирование, направленное на формирование общего энергетического рынка, должно исходить из взаимосогласованных подходов и общих целей, чтобы в посткризисных условиях обеспечить условия для экономической стабильности и перспективного развития Евразийского экономического союза и его государств-членов.

В ходе заседания развернулось активное обсуждение предложений руководителей ответственных ведомств сферы энергетики стран-членов Союза. Согласованные предложения по ценообразованию услуг по транспортировке газа будут представлены на утверждение Совета ЕЭК для включения в проект документа “Стратегические направления развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года”.