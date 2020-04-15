Европейские индексы - 14-04-20
МОСКВА, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.25% и составил 10696.56 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.38% и составил 4523.91 пункта, британский FTSE снизился на 0.88% и составил 5791.31 пункта, а российский RTSI вырос на 0.73% и составил 1133.23 пункта.
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