Арцах вновь доказал, что состоялся как государство: президент Армении поздравил Араика Арутюняна

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с избранным президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил Араика Арутюняна с достигнутым во втором туре президентских выборов в Арцахе успехом и избранием на высокий пост Президента Республики Арцах.

Президент Саркисян отметил, что Араик Арутюнян принимает пост президента в очень сложный и ответственный для Арцаха период, обусловленный происходящими в мире событиями и, в частности, сложными геополитическими процессами в нашем регионе. “Республика Арцах вновь доказала, что является состоявшейся страной со своими государственными органами и, самое главное, со своими гражданами. Сегодня, более чем когда-либо, мы нуждаемся в единстве и в сплоченности”, - подчеркнул президент Армении.

Армен Саркисян выразил уверенность, что Араик Арутюнян сможет укрепить атмосферу солидарности и толерантности в Арцахе, организовать и обеспечить безопасность Арцаха, экономическое и политическое развитие, сплотить народ вокруг единых целей.