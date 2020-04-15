Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Арцахе состоялся второй тур президентских выборов

“Вчера в Арцахе состоялся второй тур президентских выборов, которые в истории независимой республики такими были впервые, и по своему характеру и формату, и по тому, что проводились в условиях режима чрезвычайной ситуации в связи с коронвирусом и обеспечения безопасности населения, еще раз свидетельствуют о приверженности демократическим ценностям, построении гражданского общества, осуществлении в стране коренных реформ, твердости и решимости народа строить новый, более развитый и благополучный Арцах.

И 31 марта, и вчера на всех 281 избирательных участках выборы были организованы и проведены на должном уровне. Нужно констатировать, что, с учетом упущений первого тура выборов, у входа на избирательные участки больше не возникало скоплений (очередей), что, в частности, было обусловлено соблюдением социальной дисциплины, обязательным выполнением требований противоэпидемических мероприятий. Люди с большой ответственностью, оптимизмом и ожиданиями в отношении судьбы страны, ее завтрашнего дня выполнили свой гражданский долг.

Руководитель делегации парламента Армении, вице-спикер НС Ален Симонян, находящийся в Арцахе с наблюдательной миссией, в ходе брифинга, обратившись к результатам мониторинга возглавляемой им группы, счел выборы убедительными и похвальными, подчеркнув, что существенных нарушений не зафиксировано”.

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