Газета “Айастани Анрапетутюн”: За гранью разума:  Еновк Шаген

«...Трагическая смерть Еновка Шагена и его брата Григора Ангута не поставила точку ни в борьбе этой семьи, ни в трагедии, поскольку точку, как и начало должна была поставить их мать, возглавившая эту борьбу, в душе которой горел огнем мести: “Однажды ночью, когда хозяин того павильона, хранителем которого был он сам вместе со своими детьми, валялся на втором этаже этого уютного здания, мать, потерявшая своих сыновей, после долгих часов скорби, в подвале, на нижнем этаже, подожгла кучу сухого хвороста, собранного в прекрасном фруктовом саду, возведенном ее руками вокруг павильона, за минуту превратив в пепел уютное здание и его хозяина-чиновника высшей турецкой полиции, который еще при Хамиде, будучи организатором резни в Константинополе и в Анатолии, сейчас был правой рукой жестокого автора плана по уничтожению армянской интеллигенции - Талиата и его правительства. Вилла была вдали от жилых домов, так что никто и не услышал лая собаки и смертельных воплей ее хозяев. И когда все превратилось в пепел, старая женщина с удовлетворением и с легкой совестью, человека, исполнившего свой долг, повесилась на фруктовом дереве, на веревке, сплетенной из полосок старого черного пальто Еноха”.

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