В Литве число жертв коронавируса возросло до 26 человек

Еще два человека умерли от коронавируса в Литве во вторник, число жертв в стране выросло до 26 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на минздрав республики.

Утром во вторник на сайте правительства, посвященном борьбе с COVID-19, сообщалось о 24 случаях гибели. В кабмине отмечали, что коронавирусом в стране заразились 1070 человек, 101 человек выздоровел.

"Министерство здравоохранения Литвы сообщило о смерти 26-го пациента, у которого диагностировали коронавирус", - пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, один человек умер в воскресенье в Вильнюсской университетской больнице "Сантарос". Он был среднего возраста. Еще один пациент скончался в Каунасской клинической больнице во вторник. Он входил в группу риска.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 27 апреля.