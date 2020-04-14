Около 280 тыс человек станут бенефициарами 12-го мероприятия правительства

По меньшей мере 280 тыс человек станут бенефициарами 12-го мероприятия по нейтрализации экономических и социальных последствий коронавируса, одобренного правительством Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По крайней мере, 280 тыс человек станут бенефициарами этого мероприятия. 30% помощи будет оказано абонентам, чьи расходы на февраль 2020 года составили: потребление природного газа - 10 001 - 30 000 драмов, потребление электроэнергии - 5 001-10 000 драмов», - написал премьер-министр.