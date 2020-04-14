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Глава МИД Армении выразил соболезнования испанскому коллеге в связи со смертями вследствие COVID-19

Глава МИД Армении выразил соболезнования испанскому коллеге в связи со смертями вследствие COVID-19

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей.

Главы МИД Армении и Испании провели детальный обмен мнениями о шагах, предпринимаемых на национальном уровне в рамках борьбы с новым типом коронавируса. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, от имени правительства Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования Аранче Гонсалес Лайе в связи со случаями летальных исходов из-за пандемии и выразил поддержку народу Испании в скорейшем преодолении коронавируса.

Зограб Мнацаканян выразил благодарность испанским властям за заботливое отношение к армянской общине и за решение проблем, с которыми община сталкивается в условиях пандемии. 

Была обоюдно подчеркнута важность международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа, в том числе в рамках программ и инициатив ЕС.

В контексте двусторонней повестки дня Министры иностранных дел подчеркнули взаимную готовность к укреплению и еще большему развитию армяно-испанского сотрудничества в различных сферах.


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