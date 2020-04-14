Власти Египта приглашают туристов на виртуальные экскурсии
19:55, 14 Апрель, 2020
Министерство туризма и древностей Египта организовало серию виртуальных экскурсий по музеям и археологическим объектам страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает The Star.
"Встретимся в главном зале в восемь вечера", - говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке, посвященном Музею египетских древностей.
Видеоролики, в которых зрители просматривают пустые залы, обычно переполненные туристами, доступны на официальном сайте министерства и в социальных сетях.
Лозунг программы: "Познакомьтесь с Египтом из дома. Оставайтесь дома. Оставайтесь в безопасности."
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