Власти Египта приглашают туристов на виртуальные экскурсии

Министерство туризма и древностей Египта организовало серию виртуальных экскурсий по музеям и археологическим объектам страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает The Star.

"Встретимся в главном зале в восемь вечера", - говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке, посвященном Музею египетских древностей.

Видеоролики, в которых зрители просматривают пустые залы, обычно переполненные туристами, доступны на официальном сайте министерства и в социальных сетях.

Лозунг программы: "Познакомьтесь с Египтом из дома. Оставайтесь дома. Оставайтесь в безопасности."