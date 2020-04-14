Мы приняли 12 мероприятий, сейчас настало время подвести итоги данного этапа: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого была обсуждена антикризисная политика по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, открывая совещание, премьер-министр Пашинян отметил: “Мы в ежедневном режиме работаем в этом формате уже почти месяц, и нашей целью изначально было и остается принятие мер по смягчению экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса. На данный момент мы приняли 11 мероприятий, сегодня по письменной процедуре было принято еще одно мероприятие, то есть 12-е мероприятие, и думаю, сейчас настало время подвести итоги работы данного этапа, чтобы понять, какие из мероприятий эффективно действуют, какие не столь эффективны, и какие изменения мы должны внести в наши подходы и тактику для более эффективного противодействия кризису”.

Председатель Центрального банка Артур Джавадян представил текущие результаты 1-го и 2-го мероприятий. По его словам, по части первого мероприятия достигнут определенный прогресс, поступают новые заявки. Общее количество утвержденных кредитов на данный момент составляет 214, объем - 9 млрд 715 млн драмов. При этом, 828 млн 500 тыс драмов из указанных кредитных ресурсов будут направлены на выплату заработной платы 2055 работникам. В рамках второго мероприятия было одобрено 770 кредитных заявок, из которых количество предоставленных сельскохозяйственному сектору микрокредитов составило 479. Сумма утвержденной суммы кредитов составляет 1 млрд 844 млн драмов, из которых объем кредитных ресурсов, уже выделенных сельскохозяйственному сектору, составляет 346,5 млн драмов. Председатель Центрального банка отметил, что по результатам мониторинга большинство из 479 утвержденных сельскохозяйственных кредитов уже служат цели и были инвестированы в экономику.

Министр экономики Тигран Хачатрян коснулся процесса реализации 3-го мероприятия: одобрено 102 кредитные заявки на сумму 947 млн драмов. По его словам, в настоящее время в разработке находится проект поправок в некоторые стандарты мероприятия, и после его одобрения ожидается, что объем кредитных ресурсов, предоставленных в рамках этого мероприятия, увеличится на 700-800 млн драмов.

Председатель КГД Давид Ананян сообщил, что в рамках 5-го мероприятия уже выплачено 937,3 млн драмов 6149 бенефициарам.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян доложила о процессе реализации программ социальной помощи. В рамках 4-го мероприятия предоставлена поддержка 964 бенефициарам, в рамках 6-го мероприятия - 6723 бенефициарам. В то же время процесс идентификации бенефициаров продолжается, и, возможно, их круг расширится. Список бенефициаров седьмого мероприятия был расширен на 2000 человек, и поддержка будет оказана 5957 беременным женщинам, согласно текущим показателям, общий объем этого мероприятия составляет 597 млн 700 тыс драмов. В рамках восьмого мероприятия уже утверждено 39 тыс заявок с общим бюджетом в 2,6 млрд драмов, процесс получения заявок продолжается. Девятое мероприятие находится в процессе реализации, идет процесс приема заявок, после чего проводится идентификация бенефициаров и сравниваются списки. После завершения указанных работ в короткие сроки деньги будут переведены бенефициарам.

Было также доложено о реализации 10-го, 11-го и 12-го мероприятий.

В ходе обмена мнениями было отмечено, что мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса являются эффективными. Затем была обсуждена реализация мер по смягчению социальных последствий коронавируса. Была затронута работа по их имплементации. Были обсуждены вопросы, связанные с улучшением некоторых компонентов этих программ, что позволит повысить их адресность и ускорить оказание поддержки.

Премьер-министр поручил продолжить мониторинг, следить за ходом реализации мероприятий и ежедневно представлять промежуточные отчеты.