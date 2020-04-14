Армянская фондовая биржа подвела итоги первого квартала: значительно увеличились объемы торговли

Сводные данные Армянской фондовой биржи на начало года показывают увеличение объема торговли и рынка по сравнению с аналогичным периодом 2017-2019 годов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянской фондовой биржи, в первом квартале общий объем государственных облигаций составил более 25,8 млрд драмов, увеличившись по сравнению с первым кварталом предыдущих трех лет - на 296% (2019 год), на 113% (2018) и 93% (2017), соответственно.

«Объем рынка за тот же период составил 712 млрд драмов, что на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года. Средний объем операций увеличился на 103% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, но этот показатель на 29% меньше, чем в первом квартале 2017 года. Объем сделок с государственными облигациями увеличился на 95% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

По сравнению с предыдущими годами как рынок, так и объем корпоративных облигаций сохранили динамику роста. Объем рынка корпоративных облигаций в первом квартале составил более 233 млрд драмов, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с первым кварталом 2019 года объем торговли увеличился на 87%, превысив порог 10 млрд драмов. По сравнению с первым кварталом 2017 года индекс первого квартала 2020 года вырос более чем в 5 раз. Такое же относительное увеличение относится к числу сделок с корпоративными облигациями (рост на 78%) и к среднему объему операций (рост на 5%).

Тот факт, что общий объем операций репо в первом квартале 2018 года составил около 666 мллн драмов, а сегодня - в 10 раз больше (6-8 млрд драмов), свидетельствует о том, что сделки репо являются эффективным финансовым механизмом. Этот показатель на 287% выше, чем в предыдущем квартале, и на 22% выше по сравнению с последним кварталом 2019 года.

Количество операций репо увеличилось на 228% по сравнению с первым кварталом прошлого года, а средний объем операций - на 18%.

На рынке капитала также наблюдается динамика роста. Объем торговли в первом квартале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 271%, достигнув 1,6 млрд драмов. Объем рынка увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 148,9 млрд драмов. По сравнению с предыдущим годом количество сделок сократилось примерно на 8%.

Армянская фондовая биржа продолжит процесс модернизации, несмотря на чрезвычайное положение, объявленное в связи пандемией COVID-19 в мире. Обладая высокой социальной ответственностью, организация предоставили своим сотрудникам необходимые условия для удаленной работы в соответствии с действующими процедурами.