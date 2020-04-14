В правительстве обсуждаются вопросы эффективности антикризисных мер

Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в правительстве продолжаются обсуждения вопросов повышения эффективности антикризисных мер. Как сообщает Арменпресс, в ходе состоявшейся 14 апреля совещания премьер-министр сообщил присутствующим, что настало время подвести итоги проделанной работы.

«Мы ежедневно работаем в этом формате уже почти месяц, и наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы принять меры по смягчению экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса. На сегодняшний день мы приняли 11 мер по нейтрализации экономических и социальных последствий коронавируса, сегодня еще одна мера была принята в письменной процедуре. Я думаю, что сейчас самое время подвести итоги работы на этом этапе, понять эффективность мер и выяснить, какие изменения нам необходимо внести в наши подходы и тактику для более эффективного противодействия кризису», - сказал Пашинян.