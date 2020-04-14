В Армении собрано около 960 млн драмов на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 14 апреля 2020 года, поступило 959 млн 997 тыс 905,7 драмов, общее количество денежных переводов - 3678. Об этом сообщили

Арменпресс

в пресс-службе правительства Армении.