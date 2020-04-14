COVID-19. В мире выздоровело около 460 тыс человек. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 939 тыс 463. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 120 тыс. Число выздоровевших около 460 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 587 тыс 173 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 23 тыс 644 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 172 тыс 541. Число смертности в Испании составляет 18 тыс 56 человек.

В Италии число инфицированных - 159 тыс 516 человек, число летальных исходов - 20 тыс 465. Во Франции - 136 тыс 779 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 14 тыс 967. В Германии – 130 тыс 214 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 3 тыс 203.

Показатель заражения в Великобритании выше, чем в Китае - 88 тыс 621 инфицированных, число летальных исходов - 11 тыс 329. В Китае - 82 тыс 249 и 89 новых случаев. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 тыс 341 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 74 тыс 877 человека. Общее число летальных исходов составляет 4 683 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 61 тыс 49, в Бельгии - 31 тыс 119, в Нидерландах - 27 тыс 419, в Швейцарии - 25 тыс 807.

В Грузии зарегистрировано 296 случаев заражения коронавирусом, в России - 21 тыс 102, число летальных исходов - 170.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 4 тыс 512 человек, здесь зарегистрировано 25 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 3 тыс 428 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 164 человека. Число инфицированных - 2 190. Число инфицированных в Ираке - 1 378, смертность - 78. В Кувейте зарегистрирован 3 летальных случая, 1 355 случаев заражения.

Ватикан продлил меры по противодействию коронавирусу

Святой престол принял решение продлить до 3 мая особые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, сообщила во вторник ватиканская пресс-служба.

"Святой престол продлевает вплоть до 3 мая включительно все меры, которые были приняты до сих пор, чтобы противостоять чрезвычайной медико-санитарной ситуации в связи с COVID-19", - говорится в сообщении службы печати Святого престола.

С 10 марта власти города-государства Ватикан приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Так, все богослужения и обряды с участием папы Римского Франциска проходят без многочисленных паломников в присутствии лишь нескольких представителей духовенства и мирян. Онлайн-трансляцию этих событий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.

Власти Ватикана закрыли для туристов и экскурсий Собор Святого Петра и площадь перед главным католическим храмом мира, а также Ватиканские музеи.

Губернатор Нью-Йорка: «худшее уже позади»

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что худшее в пандемии коронавируса «уже позади». Он и губернаторы Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Род-Айленда и Делавэра разрабатывают план возобновления экономической деятельности в регионе, открытия школ и других важных элементов жизнедеятельности. Куомо заявил в понедельник, что он считает, что самая ужасная фаза коронавирусной эпидемии, возможно, прошла.

«Я думаю, что худшее уже позади, если мы и дальше будем поступать умно, – сказал Куомо на ежедневном брифинге. – Думаю, мы можем вступать на путь к нормальной жизни». В то же время губернатор предупредил, что если люди не будут и дальше следовать установленным ограничениям, ситуация ухудшится. «Худшее может быть позади, и оно позади, если мы не будем делать ничего безрассудного, – сказал он. – И вы можете перевернуть эти цифры за два-три дня безрассудного поведения».

При этом губернатор отметил, что, хотя эпидемия достигла своего пика, впереди будет несколько тяжелых недель. Он напомнил, сколько людей умирает от вируса.

Несмотря на то, что в связи с вирусом умерло более 5 тысяч человек, а почти 19 тысяч остаются в больницах, Куомо отметил, что большинство основных показателей тяжести эпидемии выравниваются или снижаются. Куомо сказал, что представители органов здравоохранения и экономики из шести штатов немедленно начнут разрабатывать стратегии ослабления ограничений, которые практически остановили значительную часть повседневной жизни. Позднее в офисе Куомо сообщили, что в эту коалицию войдет Массачусетс.

В ЕАЭС призвали сохранить свободу передвижения товаров на фоне COVID-19

Лидеры стран ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров в условиях пандемии коронавируса, в том числе медицинского оборудования и лекарств.

"Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты", - говорится в совместном заявлении членов высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией COVID-19.

В Австрии возобновляют работу некоторые магазины

Австрия начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу со вторника, 14 апреля. "Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Смягчение ограничений, действующих с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Курц. Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

Австрия - не единственное государство Евросоюза, приступившее к постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Так, власти Испании разрешили с 13 апреля возобновить работу строительным фирмам и отдельным промышленным предприятиям. А в Дании с 15 апреля вновь распахнут свои двери детские сады и начальные школы.

ВОЗ сравнила опасность COVID-19 и свиного гриппа

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил опасность COVID-19 и свиного гриппа.

По его словам, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. Гебрейесус подчеркнул, что число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", — цитирует Гебрейесуса Independent.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

Трамп заявил, что США примут решение о взносах в ВОЗ в конце недели

Соединенные Штаты примут решение о возможной приостановке взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в конце недели. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы обсудим это очень скоро, будет доклад. Я недоволен Всемирной организацией здравоохранения, - сказал он. - Мы также обсуждаем Всемирную торговую организацию [ВТО]. Мы выиграли споры в ВТО. К концу недели мы примем решение [о взносах в ВТО]".

На брифинге в Белом доме 10 апреля Трамп сообщил, что в ближайшие дни американское правительство выступит с заявлением относительно взносов США в бюджет ВОЗ. В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее на брифинге для журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

Великобритания продлит карантин до 7 мая

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в четверг должен объявить, что карантин продлиться по крайней мере до 7 мая, сообщает издание Times.

Рааб, заместитель премьер-министра Бориса Джонсона, который идет на поправку после того, как у него обнаружили COVID-19, ранее в понедельник сказал, что он не стоит ожидать, что правительство внесет какие-либо изменения в режим карантина, пока он не будет уверен, что ситуация является безопасной.