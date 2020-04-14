В Грузии продлят режим чрезвычайного положения до 10 мая
18:04, 14 Апрель, 2020
В Грузии до 10 мая будет продлен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер страны Георгий Гахария на брифинге.
С 15 апреля на десять дней будут закрыты для въезда и выезда четыре крупнейших города, включая Тбилиси.
31 декабря китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее заболевание распространилось на 200 стран мира.
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