Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

В Грузии продлят режим чрезвычайного положения до 10 мая

В Грузии продлят режим чрезвычайного положения до 10 мая

В Грузии до 10 мая будет продлен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер страны Георгий Гахария на брифинге.

С 15 апреля на десять дней будут закрыты для въезда и выезда четыре крупнейших города, включая Тбилиси.

31 декабря китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее заболевание распространилось на 200 стран мира.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации