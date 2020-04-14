В Грузии продлят режим чрезвычайного положения до 10 мая

В Грузии до 10 мая будет продлен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер страны Георгий Гахария на брифинге.

С 15 апреля на десять дней будут закрыты для въезда и выезда четыре крупнейших города, включая Тбилиси.

31 декабря китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее заболевание распространилось на 200 стран мира.