Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-04-20

ЕРЕВАН, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 апреля, курс доллара США сократился на 1.01 драмa и составил 485.52 драм. Курс евро сократился на 0.72 драмa и составил 531.30 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.61 драм. Курс британского фунта вырос на 0.92 драмa и составил 609.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 54.57 драмa и составила 26234.66 драм. Цена серебра сократилась на 0.49 драмa и составила 236.88 драм. Цена платины сократилась на 23.87 драмa и составила 11473.22 драм.