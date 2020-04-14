Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

Азиатские индексы - 14-04-20

Азиатские индексы - 14-04-20

ТОКИО, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.13% и составил 19638.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.96% и составил 1433.51 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.59% и составил 2827.28 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 24435.40 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации