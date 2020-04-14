Мы действовали и действуем в соответствии с требованиями ситуации: Бако Саакян

Президент Республики Арцах Бако Саакян считает проведение второго тура президентских выборов во время объявленного чрезвычайного положения в стране полностью оправданным. Как сообщает Арменпресс, Саакян сказал об этом 14 апреля в беседе с журналистами.

«В связи с выборами мы учли возможные риски и создали дополнительные возможности, чтобы проведение этого политического процесса не вызывало дополнительных проблем. Считаю, что предпринятые государством шаги полностью оправданы и обоснованы. Мы не видим никаких противоречий. Наоборот, мы действовали и действуем в соответствии с требованиями ситуации. Наши действия направлены на создание благоприятных условий для нашей родины, обеспечение развития, безопасности и общественных отношений нашей страны», - сказал Саакян.

Президент Арцаха добавил, что Межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса способна выполнять поставленные перед ней задачи.

В Республике Арцах утром 14 апреля начался второй тур президентских выборов. По положению на 08:00 открылись 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, один участок открылся в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

По итогам состоявшихся 31 марта президентских выборов, в борьбе за пост президента Арцаха во второй тур вышли председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян с 49,26% голосов и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян с 26,4% голосов.

В Степанакерте и в 7 районах Арцаха работают 8 избирательных комиссий.

Согласно данным Полиции Республики Арцах от 13 апреля 2020 года, общее число избирателей в Республике Арцах составляет 103 637 человек, 832 из которых примут участие в выборах на избирательном участке, сформированном в Ереване, 1 270 - включены в дополнительные списки.