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Правительство расширяет круг бенефициаров, получающих компенсацию за расходы на газ и электроэнергию

Правительство расширяет круг бенефициаров, получающих компенсацию за расходы на газ и электроэнергию

Правительство Армении новым решением расширило круг бенефициаров, которым частично будут компенсированы коммунальные платежи за газ и электроэнергию за февраль. Как передает Арменпресс, правительство Армении обсудило и утвердило 12 программу по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Бенефициарами программы станут те абоненты, подписавшие договор о поставках природного газа и электроэнергии, расходы которых за феврале 2020 года составили:

по части потребления природного газа от 10 001 до 30 000 драм

по части потребления электроэнергии от 5001 до 10 000 драмов.

Компенсация предоставляется в размере 30%.

При наличии задолженности эта сумма направляется на погашение долга абонента, а при его отсутствии оформляется в качестве предоплаты.

Ранее правительство утвердило 11 программу по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса, целью которой является содействие группе лиц, стоящих перед социальными проблемами вследствие проблем, возникших в результате эпидемии коронавируса. Бенефициарами мероприятия являются те абоненты, заключившие договор поставки природного газа и электрической энергии, расход которых в феврале 2020 года не превысил:

 по части потребления природного газа -10 000 драмов

 по части потребления электроэнергии -5 000 драмов. 

Бенефициарам 11 программы будет оказана компенсация в размере 50%.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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