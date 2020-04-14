В парке “Новый Арабкир” продолжаются работы по очистке

Организация “Озеленение и охрана окружающей среды” в парке “Новый Арабкир” продолжает работы по очистке, начатые еще месяц назад. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба организации.

“Парк долгое время не был благоустроен, он находился в плачевном состоянии. Территория довольно большая, работы очень много. Сотрудники организации “Озеленение и охрана окружающей среды” в прошлом месяце вывезли с территории парка мусор на нескольких грузовых машинах. В настоящее время зеленые территории очищаются от камней, сухих ветвей, мусора, оздоровляются деревья. У арабкирцев скоро будет возможность прогуляться по любимому ими парку, - говорится в сообщении организации.

Лилит Демурян