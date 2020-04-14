Ватикан продлил меры по противодействию коронавирусу

Святой престол принял решение продлить до 3 мая особые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, сообщила во вторник ватиканская пресс-служба.

"Святой престол продлевает вплоть до 3 мая включительно все меры, которые были приняты до сих пор, чтобы противостоять чрезвычайной медико-санитарной ситуации в связи с COVID-19", - говорится в сообщении службы печати Святого престола,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С 10 марта власти города-государства Ватикан приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Так, все богослужения и обряды с участием папы Римского Франциска проходят без многочисленных паломников в присутствии лишь нескольких представителей духовенства и мирян. Онлайн-трансляцию этих событий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.

Власти Ватикана закрыли для туристов и экскурсий Собор Святого Петра и площадь перед главным католическим храмом мира, а также Ватиканские музеи.