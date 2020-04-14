Авиакомпания, зарегистрированная в Армении и осуществляющая полеты в Африке, под угрозой закрытия

Компания "Марс Авиа" находится под угрозой закрытия. В случае неустранения недостатков, выявленных в ходе проверок Комитетом гражданской авиации, она будет закрыта с 1 мая. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции по видеосвязи сказала находящаяся в отпуске руководитель Комитета по гражданской авиации Татевик Ревазян, коснувшись замеченных Агентством по безопасности полетов проблем и работ по их разрешению.

Ревазян заверила, что они сделали очень серьезные шаги в направлении решения проблем. Основной акцент агентства был сделан на том, что у нас есть авиакомпании, зарегистрированные в Армении, но осуществляющие рейсы в разные страны Африки. Мы начали изучать и поняли, что это очень серьезная проблема, что мы, как комитет, в какое-то время не имели прямой связи с гражданскими авиациями разных стран. Учитывая, что мы не можем это сделать должным образом, мы осуществили шаги, чтобы в будущем авиакомпании больше не смогли регистрироваться в Армении и осуществлять рейсы в Африке”, - сказала Ревазян.

Она отметила, что в Африке имели место серьезные инциденты, комитет предпринял конкретные шаги для организации досрочных проверок. И в результате работа авиакомпании “Тарон - Авиа” была приостановлена, а затем закрыта. Сейчас приостановлено свидетельство эксплуатации “Марс Авиа”. Если завтра не будет представлено, что недостатки устранены, то 1 мая эта компания закроется. Это будет означать, что у нас больше не будет авиакомпании, которая совершает полеты в Африке. Это был очень серьезный шаг с нашей стороны”, - сказала глава комитета.

По ее словам, это удалось сделать благодаря тому, что из Голландии привлекли специалиста, который дал указания инспекторам, какие изменения нужно делать в инспекционных проверках, чтобы все проблемы были заметны. Ревазян отметила, что сегодня уже повысился уровень инспекционных проверок, но еще предстоит пройти долгий путь.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что самолеты с армянской регистрацией были вовлечены в незаконную деятельность в африканских странах, в продажу оружия и т. д.

Анна Григорян