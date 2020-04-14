Группа, осуществляющая гуманитарную миссию в Алеппо, проводит дезинфекцию территории

Армянская группа, осуществляющая гуманитарную миссию в Алеппо, во избежание распространения эпидемии коронавируса периодически проводит дезинфекцию территории.

Как сообщили «Арменпресс» в ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы”, проводятся и практические и теоретические занятия по разминированию.