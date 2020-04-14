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Татевик Ревазян после рождения ребенка намерена сразу вернуться в Армению

Татевик Ревазян после рождения ребенка намерена сразу вернуться в Армению

Находящаяся в отпуске руководитель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян после рождения ребенка намерена вернуться в Армению и как можно скорее. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала на пресс-конференции по видеосвязи.

Он напомнила, что сейчас находится в Дании, в Копенгагене, где ее семья, ее родители. Я в декретном отпуске, но продолжаю работать с учетом ситуации с пандемией коронавируса  проблем летной безопасности. Это было мое решение, продолжать работать до конца. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких проблем. Я вернусь как можно скорее. Как только ребенку будет несколько месяцев, я захочу вернуться, но это зависит и от полетов, потому что сейчас рейсов нет”, - сказала Ревазян.

Начальник Главного управления гражданской авиации Армении Татевик Ревазян выехала в Данию в рамках отпуска по беременности, чтобы быть вместе со своей семьей.

Анна Григорян


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БелТА


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