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Большой театр в онлайн режиме транслирует спектакли “Золотого фонда”

Большой театр в онлайн режиме транслирует спектакли “Золотого фонда”

Как и все культурные учреждения разных стран мира, так и Большой театр вследствие пандемии коронавируса развернул свою деятельность в виртуальном пространстве. Театр на своей официальной странице в YouTube транслирует спектакли “Золотого фонда”, которые за короткое время собрали большую аудиторию.

Как передает «Арменпресс», 15 апреля любители искусства смогут посмотреть балетный спектакль “Корсар”, 18 апреля – “Спартак”.

21 апреля будет транслироваться концерт оперных солистов Большого театра, 25 апреля будет показан балет “Герой нашего времени”, 29 апреля - опера  “Катерина Измайлова”.

В мае  ожидаются и другие интересные спектакли. 7 мая будет транслироваться балет “Дон Кихот”, а 11 мая - опера “Садко”.

Спектакли будут транслироваться в 19:00 по российскому времени. После завершения показа каждой постановки она будет доступна в течение 24 часов.

На официальной странице театра в YouTube появилась запись о том, что первые шесть передач проекта “Большой Online” за две недели набрали 6,5 млн просмотров. Спектаклями наслаждались любители искусства из 134 стран мира.

 Анжела Амбарцумян


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