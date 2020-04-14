Губернатор Нью-Йорка: «худшее уже позади»

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что худшее в пандемии коронавируса «уже позади». Он и губернаторы Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Род-Айленда и Делавэра разрабатывают план возобновления экономической деятельности в регионе, открытия школ и других важных элементов жизнедеятельности. Куомо заявил в понедельник, что он считает, что самая ужасная фаза коронавирусной эпидемии, возможно, прошла. Как передает Арменпресс, об этом сообщает русская служба «Голоса Америки»

«Я думаю, что худшее уже позади, если мы и дальше будем поступать умно, – сказал Куомо на ежедневном брифинге. – Думаю, мы можем вступать на путь к нормальной жизни». В то же время губернатор предупредил, что если люди не будут и дальше следовать установленным ограничениям, ситуация ухудшится. «Худшее может быть позади, и оно позади, если мы не будем делать ничего безрассудного, – сказал он. – И вы можете перевернуть эти цифры за два-три дня безрассудного поведения».

При этом губернатор отметил, что, хотя эпидемия достигла своего пика, впереди будет несколько тяжелых недель. Он напомнил, сколько людей умирает от вируса.

Несмотря на то, что в связи с вирусом умерло более 5 тысяч человек, а почти 19 тысяч остаются в больницах, Куомо отметил, что большинство основных показателей тяжести эпидемии выравниваются или снижаются. Куомо сказал, что представители органов здравоохранения и экономики из шести штатов немедленно начнут разрабатывать стратегии ослабления ограничений, которые практически остановили значительную часть повседневной жизни. Позднее в офисе Куомо сообщили, что в эту коалицию войдет Массачусетс.