Какие недостатки обнаружило агентство ЕС в работе гражданской авиации Армении: разъясняет Т. Ревазян

Непредставленные отчеты, различные подходы к работе в департаментах. Вот какие недостатки выявило агентство летной безопасности Европейского союза в работе гражданской авиации Армении. В комитете уже предприняты шаги по их решению. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции по видеосвязи сообщили находящиеся в отпуске руководитель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян и ее заместитель Галуст Погосян.

“В докладе агентства не отмечено, что недостатки были выявлены за последние 2 года. Отмечаются конкретные недостатки, которые были замечены в ходе визита с 3 по 7 февраля. Но не указано, связаны ли они с последними 2 годами. Наоборот, могу сказать, что на самом деле у нас есть заявление с их стороны, в котором руководящий состав на самом деле отмечает, что они вообще не связаны с новым руководством”, - сказала Ревазян.

Галуст Погосян представил некоторые недостатки, зафиксированные в докладе, отметив, что они разного характера. Например, мы были обязаны и должны были внедрять доклады в систему докладов, который регулируется как через Европейское агентство, так и через Международную авиационную организацию. Это определенно должно быть исправлено. Доклады представлялись только во время серьезных инцидентов. Они должны были представляться в каждой ситуации, и должно было быть проведено очень глубокое изучение этих докладов” - сказал он.

Он отметил, что есть всеобщее требование, чтобы проводился расчет человек-необходимость-работа, чтобы комитет понимал, какой объем работы существует, и какое количество специалистов нужно. Он отметил, что работа в целом выполнялась, однако она не была общей. “То есть, были разные управления, разные подходы. Одной из проблем является то, что подходы в целом были не едиными. Должно быть одно направление и работа должна быть организована в одной форме, а не по разным принципам, все должно быть зафиксировано, на все должны быть аргументы”, - сказал он.

По заверению заместителя руководителя, в действительности в комитете было проделано много работ, однако они были только в ходе встреч и не были зафиксированы. И это однозначно вызывает обеспокоенность со стороны европейских структур. О других зафиксированных недостатках он пообещал сказать позже.

Отвечая на вопрос о том, как быстро они смогут решить эти проблемы, Ревазян сказал, что в основном это проблема менталитета. “Сотрудники должны понимать, что вопрос можно быстро решить посредством телефонной связи, посредством личных средств и т.д. Однако очень важно фиксировать все это. Мы должны иметь всю историю комитета. Мы должны знать, какие проблемы имел комитет 5 лет назад, возможно, эта 5-летняя проблема влияет и на сегодняшнюю работу. Но всей этой истории нет, она не собрана, или каждое управление это делало по отдельности. Они работали вместе, однако общих данных не было”, - сказал он и отметил, что для изменения образа мышления трудно сказать, сколько времени понадобится.

Ревазян, однако, заверила, что они уже заметили очень серьезные изменения, привлекли специалистов из-за рубежа, которые пришли, посодействовали, объяснили, как могут изменить функции. Она отметила, что уже чувствуется, что люди начали думать иначе и работать иначе.

Анна Григорян