В ЕАЭС призвали сохранить свободу передвижения товаров на фоне COVID-19. РИА Новости

Лидеры стран ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров в условиях пандемии коронавируса, в том числе медицинского оборудования и лекарств.

"Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты", - говорится в совместном заявлении членов высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией COVID-19. Документ опубликован на сайте Кремля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.