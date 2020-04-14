Армения сторонник тактики, выстроенной на философии сотрудничества: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. В заседании приняли участие и президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касим Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В своей речи премьер-министр Пашинян приветствовал участников видеоконференции и отметил, что сегодня всех беспокоит ситуация с пандемией коронавируса. В этом контексте премьер-министр представил информацию о ситуации в Армении.

“Ситуация у нас, в целом, находится под контролем. Сегодня у нас 1 067 случаев заражения, 265 выздоровевших больных и, к сожалению, 16 человек погибли. Обнадеживает то обстоятельство, что у большинства инфицированных болезнь протекает в очень легкой форме, даже бессимптомно.

С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения, который мы продлили до 14 мая. С 23 марта у нас действует строгий карантинный режим, с сегодняшнего дня в него были внесены определенные послабления, которые расширяют сферы, где разрешена экономическая деятельность. Как почти все государства, подвергшиеся эпидемии, мы ввели жесткие ограничения и в сфере транспортного сообщения.

Чтобы смягчить социально-экономические последствия как для населения, так и для бизнеса правительство Армении приняло пакет из 11 программ. Вместе с тем, предпринимаются серьезные меры по стимулированию экономики и преодолению тяжелых кризисных явлений, неизбежность которых уже никто не ставит под сомнение.

Сегодня мы стоим перед вызовами, которые угрожают не только нашим системам здравоохранения и здоровью граждан, но и создают беспрецедентные по своей природе проблемы для экономик наших стран. Многие эксперты уже прогнозируют рецессию в мировой экономике, которая по своим масштабам будет сравнима только с Великой депрессией. Ситуация осложняется тем, что неизвестно, как долго продлится пандемия и каким будет ход ее развития в ближайшем будущем.

Преодоление проблем, возникших вследствие пандемии Covid-19, требует максимального напряжения сил наших правительств. Очевидно также, что требуется координация усилий и консолидация мероприятий в рамках нашего интеграционного объединения. Как видим сегодня, выход из ситуации обуздания пандемии и преодоления неизбежного кризиса многие страны видят в логике протекционизма и в мероприятиях, основанных на ограничительных мерах в международной торговле. По некоторым данным, около 70 стран уже ввели запреты или ограничения на экспорт медицинских средств и лекарственных средств. Не исключено, что эта тенденция в дальнейшем расширится, включив более широкий спектр товаров. Нас не может не беспокоить эта перспектива. Для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами это может иметь самые тяжелые последствия.

Мы сторонники другой стратегии - тактики, построенной на философии партнерства и сотрудничества.

В этом плане для нас приоритетным является сотрудничество в рамках нашего союза”.

Затем лидеры государств-членов ЕАЭС обсудили мероприятия по борьбе с распространением и предотвращением пандемии коронавируса на территории Союза, экономические развития в сложившейся ситуации и совместные шаги по решению существующих проблем.

Полный текст выступления Никола Пашиняна на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

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