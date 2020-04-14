В Арцахе ведутся работы по применению антикризисных программ

В связи с распространением эпидемии нового коронавируса в Республике Арцах ведутся работы по применению антикризисных программ.

Как передает «Арменпресс», об этом 14 апреля в беседе с журналистами сказал комендант чрезвычайной ситуации Республики Арцах, государственный министр Григорий Мартиросян.

“Будут проведены мероприятия по нейтрализации последствий социального характера. Кроме того, в сфере сельского хозяйства уже введены в обращение 6 программ, направленных на восстановление экономического ущерба и повышение уровня продовольственной безопасности. Со стороны государственных кредитных структур, в частности, инвестиционных фондов Арцаха и фондов содействия селу и сельскому хозяйству, для хозяйствующих субъектов создана возможность воспользоваться кредитными каникулами”, - представил Мартиросян.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. Общее число протестированных граждан - 59. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян