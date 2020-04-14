Самоизолированным жителям села Мирик предоставлена возможность голосования

Во втором туре президентских выборов Республики Арцах возможность голосования была предоставлена также и самоизолированным жителям села Мирик.

Как передает «Арменпресс», об этом 14 апреля в беседе с журналистами сказал комендант чрезвычайной ситуации Республики Арцах, государственный министр Григорий Мартиросян.

“Естественно, в условиях чрезвычайной ситуации есть определенные ограничения. Не исключаю, что участие в общине Мирик будет незначительным или вообще не будет, во всяком случае, эта возможность создана для всех граждан. Что касается ограничений в чрезвычайной ситуации, то отмечу, что мы будем действовать в соответствии с развитиями ситуации. Вчера вечером я уже подписал 4 решения. И все те ограничения, которые сейчас установлены в Армении, мы будем применять постепенно, по мере необходимости”, - сказал Мартиросян.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. Общее число протестированных граждан - 59. В стране объявлено чрезвычайное положение.

В Республике Арцах проходит второй тур президентских выборов. Как передает Арменпресс, по положению на 08:00 14-го апреля открылись 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, один участок открылся в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

По итогам состоявшихся 31 марта президентских выборов, в борьбе за пост президента Арцаха во второй тур вышли председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян с 49,26% голосов и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян с 26,4% голосов.

В Степанакерте и в 7 районах Арцаха работают 8 избирательных комиссий.

Согласно данным Полиции Республики Арцах от 13 апреля 2020 года, общее число избирателей в Республике Арцах составляет 103 637 человек, 832 из которых примут участие в выборах на избирательном участке, сформированном в Ереване, 1 270 - включены в дополнительные списки.

Кандидат в президенты Масис Маилян с учетом угрозы распространения коронавируса на своей странице в Facebook призвал арцахцев не участвовать в предстоящих 14 апреля выборах.

Норайр Шогикян