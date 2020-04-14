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Работники сферы здравоохранения некоторое время на электропоездах будут ездить бесплатно

Работники сферы здравоохранения некоторое время на электропоездах будут ездить бесплатно

С 14 апреля до отмены чрезвычайного положения сотрудники сферы здравоохранения получат возможность бесплатного проезда в электропоездах ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога”.

“Как отмечается в соответствующем приказе генерального директора ЮКЖД Алексея Мельникова, данное решение призвано содействовать Министерству здравоохранения Армении в деле борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Основанием для бесплатного проезда на междугородних электропоездах является листок передвижения в условиях чрезвычайной ситуации, выданный руководством медучреждений сотрудникам, в котором будет указан маршрут движения. В настоящее время компания  “Южно-Кавказская железная дорога” обеспечивает поток пассажиров между Ереваном и Гюмри, а также рейсы Ереван-Ерасх-Ереван и Ереван-Аракс-Ереван. С расписанием электропоездов можно ознакомиться на веб-сайте компании”, - говорится в сообщении.


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БелТА


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