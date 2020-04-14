Число заразившихся в Иране достигло 74 877 человек

Согласно статистическим данным на 14 апреля в Иране, по сравнению с предыдущим днем количество зараженных коронавирусом увеличилось на 1 574 человека, дойдя в общей сложности до 74 877 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в ИРИ.

По данным на 14 апреля, число погибших в Иране увеличилось на 98. Общее число погибших после вспышки инфекции составило 4 683 человека. 3 691 больных в тяжелом состоянии. Число выздоровевших увеличилось на 2 146, составив 48 129 человек. Были протестированы 287 359 человек.