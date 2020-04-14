Представитель Армении впервые в жюри биеннале художественной печати

Учредитель-председатель организации “Диалог культур” и основатель Ереванской международной биеннале художественной печати Сона Арутюнян вошла в состав профессионального жюри VI биеннале художественной печати края Секей (Трансильвания, Румыния).

Как передает «Арменпресс», Сона Арутюнян получила приглашение в состав профессионального жюри VI биеннале художественной печати Секей из культурного центра Ковасной области и приняла участие в предварительном отборе работ.

Организатор и консультант биеннале румынской художественной печати Истван Эрис, который в сентябре 2019 года присутствовал на показе II Международной биеннале художественной печати, Ереван 2019, рассказал об этом куратору биеннале художественной печати края Секей Апору Ферензи, который, пригласив на сотрудничество Сону Арутюнян, в своем письме-предложении отметил: “Учитывая Ваш профессиональный опыт, приглашаю Вас принять участие в работе жюри VI биеннале художественной печати”.

7 апреля были опубликованы имена участников биеннале, прошедших предвыборный этап, и их работы, включенные в список основной экспозиции биеннале.

Заявки на участие подали 868 искусствоведов из 65 стран, в общей сложности около 2 100 работ. В течение 10-недельного предвыборного этапа международное профессиональное жюри выбрало 301 работу, которые впоследствии удостоятся различных призов и будут размещена на биеннале.

Биеннале художественной печати края Секей в 6-й раз пройдет в маленьком городке Трансильвании с населением 70 000 человек - Сфинту-Георге. Профессиональное жюри, уже на месте, из представленных оригинальных работ проведет отбор призеров-искусствоведов и работ.

Церемония открытия биеннале (Székelyföldi Grafikai Biennálé / Graphic Art Biennial of Szeklerland) была запланирована на 3 июня 2020 года. Однако, как и все остальные культурные и другие мероприятия, биеннале также отложено на неопределенное время.

Биеннале художественной печати края Секей (Székelyföldi Grafikai Biennálé/Graphic Art Biennial of Szeklerland) уже действует десять лет, и благодаря бывшему куратору биеннале Жолту Сиклоди выдержала испытание временем. Основная цель этой биеннале - сделать край Секей своеобразной культурно-художественной палитрой Румынии узнаваемой для современных деятелей искусства, представить местных художников на языке изобразительного искусства и в то же время представить достижения края в сфере художественной печати.

Фото: Виген Галстян