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Комендатура Арцаха обсуждает вопрос ограничения свободы передвижения людей

Комендатура Арцаха обсуждает вопрос ограничения свободы передвижения людей

Комендантура режима чрезвычайной ситуации Республики Арцах обсуждает вопрос ограничения свободы передвижения людей.

Как передает «Арменпресс», об этом 14 апреля в беседе с журналистами сказал комендант чрезвычайной ситуации Республики Арцах, государственный министр Григорий Мартиросян.

“Этот вопрос пока обсуждается. По всей вероятности, будут применены решения об ограничениях на отдельных территориях, а в случае необходимости ини распространятся и на всю территорию республики”, - сказал Мартиросян.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. Общее число протестированных граждан - 59. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян


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