Комендатура Арцаха обсуждает вопрос ограничения свободы передвижения людей

Комендантура режима чрезвычайной ситуации Республики Арцах обсуждает вопрос ограничения свободы передвижения людей.

Как передает «Арменпресс», об этом 14 апреля в беседе с журналистами сказал комендант чрезвычайной ситуации Республики Арцах, государственный министр Григорий Мартиросян.

“Этот вопрос пока обсуждается. По всей вероятности, будут применены решения об ограничениях на отдельных территориях, а в случае необходимости ини распространятся и на всю территорию республики”, - сказал Мартиросян.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. Общее число протестированных граждан - 59. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян