Статья посла Тиграна Балаяна в издании “Diplomat Magazine”

Статья посла Армении в Нидерландах Тиграна Балаяна “Демократия и права человека важны, даже во время эпидемии” была опубликована в издании “Diplomat Magazine”. В департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении «Арменпресс» предоставили статью посла, которую представляем ниже․

“Безусловно, все мы оказались лицом к лицу со временем, полным вызовов, когда наши ежедневные поиски в социальных сетях и на сайтах в основном направлены на поиски последней информации на хештегах #COVID19 и #coronavirus, о зараженных, о новых ограничениях и запретах на перекрестках между границами Европы и цивилизаций. В течение всего этого периода основным акцентом было то, что права и свободы человека никоим образом не должны ограничиваться. А маленькая страна с населением в 150 000 человек - Республика Арцах (Нагорный Карабах) еще раз подтвердила свою приверженность правам человека, проведя в рамках законодательства СССР и международного права свои 6-е президентские и 7-е парламентские выборы со дня провозглашения независимости от Советского Азербайджана в 1991 году.

Как и предыдущие выборы, так и эти, в отличие от выборов в некоторых соседних странах, также прошли в соответствии с международными стандартами и были квалифицированы как действительно конкурентоспособные, демократические, свободные и прозрачные.

Европейский Союз и апологеты демократии во всем мире имеют естественную и логическую обязанность содействовать любому демократическому движению, выражать непоколебимую солидарность, особенно в таких обстоятельствах, когда различные правительства, оказывающие репрессии (включая непосредственных соседей Арцаха) пытаются под прикрытием эпидемии еще более ужесточать существующие ограничения, тем самым отчуждая собственные общества от фундаментальных свобод, подавляя критические мнения своих оппонентов, расширяя преследования против СМИ. Некоторые даже идут дальше, навешивая ярлыки на тех, кто высказывает мнение, не созвучное позиции правящей элиты, определяя их как “заразу” или “пропаганду пятой колонны”.

Демократические страны сделали ряд заявлений, что верховенство закона, демократия и основополагающие свободы должны продолжать оставаться твердыми принципами наших обществ, в том числе в период коронавируса. В указанных заявлениях все страны призвали продолжать защищать свободу прессы и содействовать свободному обмену информацией. В то же время те общества, которые, несмотря на нынешние вызовы, не отклоняются от правомерного пути построения общества с приоритетом плюрализма и создания легитимной власти, не только не должны игнорироваться, но и должны поощряться.

Проведение образцовых, прозрачных и свободных выборов, являющихся предпосылкой действующей и реальной демократии, является неотъемлемой частью национальной повестки Арцаха. Все процессы, связанные с выборами, отражают тенденции общества, поскольку конкурентные выборы в Арцахе и высокая чувствительность к безопасности являются понятиями, сосуществующими друг с другом. Уровень достижений, зафиксированных в ходе выборов, а также упущения и шаги, направленные на их адресацию, свидетельствуют о значительных успехах на пути создания стабильного демократического общества, что, в свою очередь, должно поощряться.

Демократические развития во всех странах региона и формирование подотчетных перед собственным народом властей являются залогом региональной безопасности и мирного урегулирования конфликтов. С этой точки зрения любой процесс демократического характера, в свою очередь, также способствует региональной безопасности. Следовательно, международное сообщество должно продолжать основывать свою региональную политику на таком подходе, а именно-предпринимать шаги по содействию формированию подотчетных властей и созданию такого гражданского общества, в котором основополагающие права человека не только поощряются, но и гарантируются.

Нынешняя неопределенность не должна подрывать важность последовательности основополагающих демократических ценностей, ни один из глобальных вызовов, стоящих перед международным сообществом и возникающих в будущем, не должен служить оправданием для бездействия, наоборот, он должен служить дополнительным сигналом для безоговорочного содействия установлению более демократической среды и формированию подотчетного правительства в любой точке мира”.