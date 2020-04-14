Временно прекращен прием заявлений на 9-ю программу: Заруи Батоян

Министерство труда и социальных вопросов Армении временно приостановило прием заявок на 9-ю программу по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“Девятая программа касается детей в возрасте до 18 лет, родители которых не работают. Решение об этом мероприятии будет принято в течение 3 - 5 дней, так как базы большие, есть необходимость совмещения. Она осуществляется на основании заявлений. Необходимо зарегистрироваться на сайте ssa.am. Система 9 программы на данный момент временно приостановлена, так как поток заявок оказался довольно большим. Это было сделано для того, чтобы не допустить ошибок, чтобы заявления не отклонялись автоматически, через некоторое время система вновь заработает”, - сказала министр труда и социальных вопросов Армении.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Правительство приняло 11 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Лилит Демурян