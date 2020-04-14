Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

Правительство Армении окажет содействие 27 тысячам работникам пострадавших сфер

Правительство Армении окажет содействие 27 тысячам работникам пострадавших сфер

27 000 зарегистрированных работников пострадавших сфер, являющихся бенефициарами 8   программы содействия, уже могут получить предназначенную им сумму.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“8 программа предназначена зарегистрированным работникам пострадавших сфер. Она стартовала 13 апреля и в течение нескольких часов мы получили от физических лиц более 45 000 заявлений. Граждане регистрировались на сайте ssa.am. Из них утверждено 27 000, их выплаты начались сегодня с утра. Всего на эту программу выделено 1,8 млрд драмов, - отметила Батоян.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Правительство приняло 11 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации