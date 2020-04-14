Участников выборов в Арцахе призывают сохранять социальное расстояние

Граждан, участвующим в голосовании во втором туре президентских выборов Республики Арцах, на избирательных участках для предотвращения распространения коронавируса призывают сохранять социальное расстояние. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила председатель комиссии избирательного участка Степанакерта 1/8 Наира Петросян.

“На участке, конечно, скоплений нет, однако мы призываем наших граждан сохранять социальное расстояние. Члены комиссии в обязательном порядке предоставляют всем избирателям маску, индивидуальную ручку и перчатки. Отмечу, что за выборами на избирательном участке следят как наблюдатели, так и представители СМИ. До сих пор с их стороны никаких нарушений не зафиксировано, и процесс голосования проходит в нормальном русле”, - сказала Петросян.

На избирательном участке 1/8 по состоянию на 11:00 проголосовало 119 граждан.

В Республике Арцах проходит второй тур президентских выборов. Как передает Арменпресс, по положению на 08:00 14-го апреля открылись 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, один участок открылся в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

По итогам состоявшихся 31 марта президентских выборов, в борьбе за пост президента Арцаха во второй тур вышли председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян с 49,26% голосов и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян с 26,4% голосов.

В Степанакерте и в 7 районах Арцаха работают 8 избирательных комиссий.

Согласно данным Полиции Республики Арцах от 13 апреля 2020 года, общее число избирателей в Республике Арцах составляет 103 637 человек, 832 из которых примут участие в выборах на избирательном участке, сформированном в Ереване, 1 270 - включены в дополнительные списки.

Кандидат в президенты Масис Маилян с учетом угрозы распространения коронавируса на своей странице в Facebook призвал арцахцев не участвовать в предстоящих 14 апреля выборах.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. Общее число протестированных граждан - 59. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян