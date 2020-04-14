Андре Симонян и Севак Амроян представят песню, написанную на основе произведения Терьяна

Основатель и продюсер альтернативной рок-группы “The Beautified Project” Андре Симонян и певец Севак Амроян в ближайшее время представят поклонникам песню на одноименное стихотворение Ваана Терьяна “Мирный вечер мой залит сейчас...”.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Андре сказал, что они с Севаком более 10 лет близкие друзья. Когда мы бываем вместе, многие удивляются, потому что знают, что мы из разных музыкальных жанров. Мы всегда хотели вместе исполнить какую-либо песню, но не бывало времени и повода. Недавно мы говорили об известном многим произведении “Годы-годы”, настоящим названием которого является “Мирный вечер мой залит сейчас...”. Мы оба очень любим стихи Ваана Терьяна, и мелодия очень красивая”, - рассказал музыкант.

По его словам, они решили провести аранжировку на акустических гитарах.

“Песня получилась чистой, и клип должен был быть чистым и искренним. Решили съемки провести в лесу. Мы играем у костра, а звук костра придает песне другую особенность”, - отметил Андре и выразил надежду, что меломанам она понравится.

Симонян выразил особую благодарность звукорежиссеру Сергею Гаспаряну и режиссеру клипа Мариам Геворкян.

Анжела Амбарцумян