Неизвестный стрелял в направлении квартиры актера Ованеса Азояна
12:26, 14 Апрель, 2020
Около 01:20 14 апреля неизвестный человек выстрелил в окно квартиры актера Ованнеса Азояна.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении, 14 апреля в 1:42 полиция получила сигнал от гражданина о том, что в направлении окна его квартиры на улице Орбели был произведен выстрел, и пуля попала в квартиру. Выехавшая на место происшествия оперативная группа выяснила, что в 01:20 неизвестный из неизвестного оружия произвел выстрел в направлении указанной квартиры.
Пуля была обнаружена, назначена комплексная экспертиза, предпринимаются меры по установлению личности исполнителя и его обнаружению.
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