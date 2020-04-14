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Неизвестный стрелял в направлении квартиры актера Ованеса Азояна

Неизвестный стрелял в направлении квартиры актера Ованеса Азояна

Около 01:20  14 апреля неизвестный человек выстрелил в окно квартиры актера Ованнеса Азояна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении, 14 апреля в 1:42 полиция получила сигнал от гражданина о том, что в направлении окна его квартиры на улице Орбели был произведен выстрел, и пуля попала в квартиру. Выехавшая на место происшествия оперативная группа выяснила, что  в 01:20 неизвестный из неизвестного оружия  произвел выстрел в направлении указанной квартиры.

Пуля была обнаружена, назначена комплексная экспертиза, предпринимаются меры по установлению личности исполнителя и его обнаружению.


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БелТА


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