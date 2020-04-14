На участке 1/33 в Степанакерте наблюдается активность избирателей: председатель комиссии

На втором туре президентских выборов Республики Арцах на избирательном участке 1/33 Степанакерта по состоянию на 11:00 свой гражданский долг выполнили более 150 избирателей.

Как передает «Арменпресс», об этом сказала председатель избирательной комиссии Карине Арутюнян, отметив, что у них зарегистрирован 1 531 гражданин.

По ее словам, выборы проходят спокойно, никаких жалоб не зафиксировано, заметна активность избирателей. Всем предоставляются необходимые средства индивидуальной защиты одноразового использования.

В Республике Арцах начался второй тур президентских выборов. Как передает Арменпресс, по положению на 08:00 14-го апреля открылись 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, один участок открылся в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

По итогам состоявшихся 31 марта президентских выборов, в борьбе за пост президента Арцаха во второй тур вышли председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян с 49,26% голосов и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян с 26,4% голосов.

В Степанакерте и в 7 районах Арцаха работают 8 избирательных комиссий.

Согласно данным Полиции Республики Арцах от 13 апреля 2020 года, общее число избирателей в Республике Арцах составляет 103 637 человек, 832 из которых примут участие в выборах на избирательном участке, сформированном в Ереване, 1 270 - включены в дополнительные списки.

Кандидат в президенты Масис Маилян с учетом угрозы распространения коронавируса на своей странице в Facebook призвал арцахцев не участвовать в предстоящих 14 апреля выборах.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 12 человек. Общее число протестированных граждан - 57. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян